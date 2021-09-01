المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية يحتفل بيوم السينما ويعرض "اليد الماسية" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

احتفل المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، مساء الثلاثاء، بيوم السينما الروسية، بعرض فيلم "اليد الماسية" الذي يدور في إطار كوميدي درامي.

جاء ذلك بحضور "مارات جاتين" مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، وعدد من رواد المركز من المصريين وأبناء الجالية الروسية بالمحافظة.

وأكد مدير المركز الثقافي الروسي أهمية الفنون ودورها في إثراء الإبداع والحركة الثقافية والتواصل بين الشعوب.

وأشار "جاتين" إلى أن السينما والفن الروسي لديها العديد من الأعمال والأفلام الهامة التي تعكس ثقافة الشعب وتؤرخ الأحداث الهامة.