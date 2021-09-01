اندلاع حريق داخل معبد بتاح في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء الثلاثاء، حريقا شبَّ داخل معبد بتاح بمركز البدرشين، جنوب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران بقرية ميت رهينة.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة مدير إطفاء الجنوب، وفرضت الشرطة طوقا أمنيا بمحيط المكان.

وتبين بالفحص نشوب حريق بكمية من الهيش بأرض فضاء داخل المعبد، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات.