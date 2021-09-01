الميليشيات تقتحم جامعة إب وتعتدي على أكاديميين وطلاب

ابوظبي - سيف اليزيد - صنعاء (وكالات)

أفادت مصادر أكاديمية في جامعة إب بأن مسلحين من ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، اقتحموا حرم الجامعة واعتدوا على عدد من الأكاديميين والطلاب.

وقالت المصادر: إن عناصر الميليشيات اقتحموا الحرم الجامعي واعتدوا على عميد كلية الطب وعدد من الطلاب، بزعم أن الكلية تقيم احتفالات ممنوعة ولقاءات مشبوهة.

وأكدت المصادر أن حملة الاعتداءات الحوثية ضد طلاب وأكاديميي الجامعة سُبقت بحملات مشابهة خلال الفترة الماضية، في إطار سياسة القمع والاستعلاء لدى الميليشيات.

وذكرت المصادر أن الميليشيات الحوثية توظف طلابا موالين لها في الاعتداء على زملائهم، وسط حالة من الغضب والاحتقان بين الطلاب والأكاديميين على خلفية الاعتداءات المستمرة.

وطبقاً للمصادر فإن عدداً كبيراً من الطلاب عزفوا عن مواصلة التعليم وانتقلوا إلى استئنافه في جامعات أخرى بالمناطق المحررة، بسبب تحويل الميليشيات جامعتهم من صرح أكاديمي إلى مؤسسة تخدم مشاريعها الطائفية.