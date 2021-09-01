الميليشيات تصادر شحنة مساعدات للصحة العالمية بميناء الحديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - صنعاء (وكالات)

اعترفت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بمصادرة شحنة مساعدات إنسانية استقدمتها منظمة الصحة العالمية، بغرض تقديمها لعشرات الآلاف من الأسر في مناطق سيطرة الميليشيات.

وأقر الحوثيون على وسائل إعلامية ناطقة باسمهم بالسطو على 6 حاويات «ناموسيات» استقدمتها منظمة الصحة العالمية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وكانت المنظمة العالمية تنوي توزيع هذه «الناموسيات» على آلاف الأسر خاصة في المديريات غير المحررة بالحديدة، حيث تنتشر الأوبئة والأمراض بسبب البعوض الناقل للعدوى.

وليست المرة الأولى التي يسطو فيها الحوثيون على مساعدات إنسانية، إذ سبق ونُهبت مساعدات لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة «اليونيسيف» من قبل الميليشيات التي اختلقت في ذلك مبررات واهية.