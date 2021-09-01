أميركا تدين هجوم الحوثيين الأخير على مطار مدني في أبها بالسعودية

ابوظبي - سيف اليزيد - أدانت الولايات المتحدة بشدة، الهجوم الحوثي الأخير الذي على مطار مدني في أبها بالمملكة العربية السعودية. وفي بيان أصدره وزير الخارجية الأميركية، أنطوني بلينكن، اليوم ، ذكر بأنه ومنذ بداية العام الجاري، تعرضت السعودية، لأكثر من 240 هجوماً من الحوثيين، مما عرض الشعب السعودي وأكثر من 70 ألف مواطن أميركي يقيمون في المملكة للخطر.

وذكر بأن الحوثيين كثفوا هجماتهم داخل اليمن في الأسابيع الأخيرة، لا سيما هجومهم على مأرب، مما تسبب بتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وأيضا في إدامة الصراع ومعاناة الشعب اليمني وجهود السلام.

وجدد دعوة الولايات المتحدة للحوثيين إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، والدخول في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.