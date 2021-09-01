اخبار العالم

صواريخ إيرانية تصل إلى الميليشيات في سوريا عبر «شاحنات خضار»

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلاً عن مصادر، بدخول شحنة من الصواريخ الإيرانية من العراق إلى محافظة دير الزور السورية، عبر شاحنات لنقل الخضار، وتم تسليمها للميليشيات التابعة لطهران في محيط مدينة الميادين بريف المحافظة الشرقي.
وأوضح المرصد، أمس، أن شحنة الصواريخ، من نوع أرض - أرض متوسطة المدى دخلت المحافظة، وكان مكتوباً عليها باللغة الفارسية «بركان - إتش 2». وذكر المرصد السوري، السبت الماضي، أن الميليشيات الموالية لإيران في سوريا قامت، في شهر مارس الماضي، بعمليات تجنيد، وعززت من وجودها العسكري في معظم المناطق السورية التي تخضع لسيطرتها.
وفي أواخر مارس، أكد المرصد السوري وصول شحنة أسلحة تابعة للميليشيات الموالية لإيران قادمة من الأراضي العراقية إلى منطقة الميادين.
وحينها قال المرصد إن «ثلاث شاحنات تحمل خضاراً وفاكهة قادمة من العراق توجهت إلى سوق الهال في الميادين، وأنزلت صناديق خضار وفاكهة كنوع من التمويه، قبل أن تغادر».

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا