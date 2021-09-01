واشنطن تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها.. “تهديد للأرواح والبنية التحتية”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

أدانت الولايات المتحدة محاولات مليشيا الحوثي استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن “الهجمات الحوثية تعرض المدنيين في السعودية للخطر”، مشيراً إلى أن “السعودية تعرضت لأكثر من 240 هجوما من الحوثيين منذ بداية العام”، مضيفاً أن

وقال بلينكن: “هجمات الحوثيين تعرض الشعب السعودي وأكثر من 70 ألف أميركي في المملكة للخطر”.

في سياق متصل قال إن “الحوثيون صعدوا أيضا من هجماتهم في اليمن وخصوصا في مأرب”، مضيفاً أن “هجوم الحوثيين على مأرب يفاقم الأزمة الإنسانية”.

بدورها، دانت السفارة الأميركية في السعودية، الثلاثاء، “الهجوم الفظيع” الذي شنه الحوثيون على مطار أبها.

ودعت الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين والعمل على إيجاد حل دبلوماسي للصراع في اليمن.

وأضافت البعثة الأميركية في بيان لها أن “الهجوم على مطار أبها هدد الأرواح والبنية التحتية وآفاق السلام والاستقرار في اليمن”.

وأكدت التزام الولايات المتحدة بشراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع المملكة.

وفي وقت سابق، أفاد تحالف دعم الشرعية باليمن، بتدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة في صنعاء.

وأضاف التحالف أن منصة الإطلاق التي دمرها في صنعاء استخدمت لإطلاق المسيرتين على مطار أبها.

وأكد التحالف استهداف منصة الإطلاق في صنعاء أثناء التجهيز لعملية عدائية بمسيرة مفخخة، مشيراً إلى أن عملية تدمير منصة إطلاق المسيرات في صنعاء شملت القضاء على العناصر المسؤولين.