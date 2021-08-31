شكرا لقرائتكم خبر عن حالة وفاة و124 إصابة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 409860 في حين تم تسجيل حالة وفاة اليوم بسبب كورونا ليبلغ إجمالي حالات الوفيات 2419.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها"، وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 90.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 213 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 405068 حالة.