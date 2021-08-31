شكرا لقرائتكم خبر عن ‏ جيبوتي تدين وتستنكر محاولة استهداف الميليشيا لمطار أبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت جمهورية جيبوتي بأشد العبارات محاولة استهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي بطائرتين مسيرتين من قبل الميليشيات الحوثية الإنقلابية في اليمن المدعومة من إيران.

وأكدت جيبوتي، على لسان سفيرها في الرياض عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة تأييدها للإجراءات التي تتخذها قوات التحالف، بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين سواء في اليمن أو في المملكة، وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.