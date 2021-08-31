"مكالمة" قبل سقوط كابول.. 14 دقيقة بين بايدن وغني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر تفريغ لمكالمة هاتفية تفاصيل الحديث الأخير بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأفغاني أشرف غني قبل سقوط العاصمة كابول.

وقالت وكالة رويترز إنها اطلعت على تفريغ للمكالمة واستمعت للتسجيل الصوتي للمحادثة الأصلية، قدمه مصدر طلب عدم الكشف عن هويته بسبب عدم التصريح له بنشر المواد المكتوبة والمسموعة عن الحديث الأخير قبل سقوط كابول.



وفي المكالمة، تحدث الرجلان وقتها لمدة نحو 14 دقيقة في 23 يوليو/ تموز، حيث عرض بايدن مساعدات إذا تمكن غني من أن يوضح علنا أن لديه خطة للسيطرة على الأوضاع المتدهورة في أفغانستان وقال "سنواصل تقديم دعم جوي مكثف إذا علمنا ما هي الخطة".

وقبل أيام من تلك المكالمة، شنت الولايات المتحدة ضربات جوية لدعم قوات الأمن الأفغانية، وهي خطوة قالت حركة طالبان إنها انتهاك لاتفاق الدوحة للسلام.

كما نصح الرئيس بايدن نظيره غني بأن يحصل على موافقة أفغان نافذين على استراتيجيته العسكرية من وقتها فصاعدا ثم وضع "شخصية مقاتلة" لتقود تلك الجهود في إشارة لوزير الدفاع الجنرال بسم الله خان محمدي.

وأشاد بايدن في المكالمة بالقوات المسلحة الأفغانية، التي دربتها ومولتها الحكومة الأمريكية وقال لغني "من الواضح أن لديك أفضل جيش... لديك 300 ألف جندي مسلحين جيدا، مقابل 70 أو80 ألفا، وهم بالطبع قادرون على القتال جيدا".

لكن بعد أيام من ذلك، بدأ الجيش الأفغاني في التقهقر في أنحاء البلاد وعواصم الأقاليم بدون قتال يذكر في مواجهة طالبان.

وخلال أغلب المكالمة، ركز بايدن على ما وصفه بأنه "نظرة" الحكومة الأفغانية للمشكلة، وقال "أحتاج لأن أقول لك وجهة النظر والمفهوم السائد حول العالم وفي أجزاء من أفغانستان، أعتقد أن الأمور لا تسير بشكل جيد فيما يتعلق بالقتال ضد طالبان... وهناك حاجة، إذا كان ذلك صحيحا أو لا، هناك حاجة لرسم صورة مختلفة".

وقال بايدن لغني إن عقد شخصيات سياسية أفغانية بارزة لمؤتمر صحفي معا لدعم استراتيجية عسكرية جديدة "سيغير من المفهوم السائد وسيغير الكثير من الأمور على ما أعتقد".

وأشارت كلمات الرئيس الأمريكي إلى أنه لم يكن يتوقع حدوث التمرد الكبير والانهيار بعد 23 يوما، فقد قال بايدن "سنواصل الكفاح بقوة، دبلوماسيا، وسياسيا، واقتصاديا، للتأكد من أن حكومتكم لن تبقى فقط لكنها ستستمر وتنمو".

ورفض البيت الأبيض اليوم الثلاثاء التعليق على الاتصال الهاتفي.

وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا بعد الاتصال ركز على التزام بايدن بدعم قوات الأمن الأفغانية وسعي إدارته للحصول على مخصصات مالية لأفغانستان من الكونجرس.

وأبلغ غني بايدن أنه يعتقد أن السلام يمكن أن يتحقق لو استطاع "إعادة التوازن للحل العسكري". لكن بايدن أضاف "نحتاج إلى أن نتحرك على وجه السرعة".