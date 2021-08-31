أدانت استهداف السعودية.. واشنطن تدعو الحوثي للالتزام بالهدنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الولايات المتحدة ، الثلاثاء، الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار أبها السعودي، ما أسفر عن إصابة 8 مدنيين وإلحاق أضرار بطائرة تجارية.

وأشارت الخارجية الأمريكية، في بيان، إلى أن المملكة العربية السعودية تعرضت منذ بداية العام لأكثر من 240 هجوماً من مليشيات الحوثي، ما جعل حياة الشعب السعودي في خطر إلى جانب أكثر من 70 ألف مواطن أمريكي يقيمون في المملكة العربية السعودية.

ولفت البيان إلى أن مليشيات الحوثي كثفت هجماتها داخل اليمن في الأسابيع الأخيرة، لا سيما الهجوم على مأرب، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الأفراد وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.



وأكد البيان أن "هجمات الحوثيين تديم الصراع وتطيل معاناة الشعب اليمني، وتهدد جهود السلام في لحظة حرجة".

ودعت الخارجية الأمريكية الحوثيين مرة أخرى إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، والدخول في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصفت الحكومة اليمنية استهداف مليشيات الحوثي مطار أبها الدولي بهجومين منفصلين باستخدام طائرتين مسيرتين مفخختين، بـ"جريمة حرب".

وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.