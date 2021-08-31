شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تدين الاعتداء الارهابي لمليشيا الحوثي على قاعدة العند والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت جمهورية مصر العربية، الهجوم الارهابي لمليشيا الحوثي الانقلابية، الذي استهدف قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات، مُعربة عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب اليمن، ولذوي الضحايا، ومتمنيةً الشفاء للمُصابين.



وأكدت مصر في بيانٍ لوزارة الخارجية، تضامنها ودعمها للحكومة اليمنية في هذا المُصاب الجلل، مشددة على ضرورة تغليب مصلحة اليمن وشعبه عبر التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه ويحقق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.