انطلاق اختبارات القبول بجامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء غدًا



محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد :

تنطلق غدًا الأربعاء اختبارات القبول بجامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، لجميع طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة، الذين انتهوا من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعة.

قال الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إنه جرى الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة باختبارات القبول، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس جامعة، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن اختبارات القبول ستجري على مدار يومين بفروع الجامعة في رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ، وتقدم الجامع بكافة فروعها تجربة تعليمية مميزة وغير تقليدية، ويمكنك للطالب الاختيار ما بين من ١٧ مجال دراسي مختلف، وأكثر من ٥٦ برنامج مميز، ما يؤهل الطلاب فيما بعد لسهولة الالتحاق بسوق العمل مباشرة بعد التخرج من الجامعة.

وأشار إلى أنه جرى تصميم برنامج العلوم الطبية البيطرية، ليشمل مجموعة واسعة من التخصصات التي تهدف إلى تنمية وحماية الثروة الحيوانية، والدواجن، والأسماك، إضافة إلى تزويد الطلاب بالمعلومات النظرية والعملية من خلال التدريب العملي المكثف في المختبرات الحديثة والمزارع المجهزة .

وأوضح أن الطلاب يحصلون على بكالوريوس الطب البيطري بعد إتمام 185 ساعة معتمدة، و يتمكن من الحصول على فرص عمل في معامل التحاليل، و الصيدليات، والعيادات البيطرية، و مزارع الحيوانات والدواجن والأسماك، و الحجر البيطري والوحدات البيطرية، ومعاهد بحوث الحيوان، ومديريات الطب البيطري.