ليس له علاقة بالتظلمات.. لماذا عدلت التعليم "صفر العربي" للطالب يوسف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أثار قرار تعديل درجات نتيجة الطالب يوسف محسن، الحاصل على صفر في امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة، وحصوله على 64.5 من 80 في امتحان اللغة العربية بدلًا من صفر، الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور وذلك بعد أن حصل على هذه الدرجة بناءً على متوسط المجموع الكلي.

وكشف مصدر مسئول بالشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سبب تعديل نتيجة الطالب يوسف محسن، حيث أنه حصل على 64.5 درجة من 80 بمادة اللغة العربية.

وقال المصدر، لمصراوي، إن الطالب يوسف "حالة استثنائية" ليس لها علاقة بالتظلمات مطلقًا، حيث أن الطالب تقدم بشكوى إلى الشئون القانونية بالوزارة عقب إعلان النتيجة، وتم فحص الشكوى للتحقيق فيها.

وأضاف المصدر، أن الوزارة استدعت مراقبين اللجنة بامتحان العربي حينها، إضافة إلى الاستماع إلى شهادة عدد من الطلاب المتواجدين في اللجنة، وأكدوا صحة ما ورد من شكوى الطالب، حيث أكد الطالب أنه أثناء الامتحان طلب الحصول على ورقة إجابة أخرى بعدما شعر بارتباك وقام بشطب جميع الإجابات.

وتابع المصدر: "عقب الانتهاء من الامتحان، قام المراقبين بتحرير محضر و"تدبيس" وإرفاق ورقة إجابة واحدة للطالب بدلًا من الورقتين، حيث أن الورق الذي وصل مركز التصحيح لم يسجل فيها سوى إجابة واحدة وكانت "خطأ"، وبالتالي حصل على صفر بناء على هذه الورقة".

وأوضح المصدر، أنه عقب انتهاء التحقيقات مع الطالب، وثبت صحة شكواه، قررت الوزارة وضعه بين خيارين إما الحصول على متوسط الدرجات بناء على المجموع الكلي أو دخول امتحان الدور الثاني بالدرجة الكاملة، غير أن الطالب فضل الحصول على متوسط درجات المجموع الكلي.