ضبط عامل خردة تحرش بطفلة في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

ألقت مباحث مركز شرطة دسوق في كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، القبض على عامل خردة متهم بالتحرش بطفلة صغيرة، بقرية أبومندور التابعة لمركز دسوق.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من العقيد محمد كمال، مأمور مركز شرطة دسوق، بتلقي المركز بلاغًا من أهالي بقرية أبومندور، التابعة لمركز دسوق، بضبطهم عامل يعمل في جمع الخردة، بمحاولته خطف الطفلة "منة.م.ع" 12 عامًا، وذلك أثناء مشاهدته إياها تسير في القرية.

انتقل العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفرالشيخ، رفقة الرائد أحمد أبوعريضة رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، إلى محل الواقعة قرية أبومندور، للوقوف على حقيقة البلاغ، وتبين أن عامل الخردة المشكو في حقه يُدعى "إبراهيم.ف.إ.ف" 40 عامًا، ويقيم بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق.

بفحص البلاغ، وإجراء التحريات حول الواقعة، تحت إشراف اللواء خالد محمدي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد ياسر عبدالرحيم رئيس مباحث المديرية، تبين أن المتهم أثناء عمله شاهد الطفلة تسير ناحية إحدى الزراعات بالقرية، وتحرش بها من خلال ملامسته أماكن حساسة في جسدها، ما أدى إلى إطلاق الطفلة للصراخ، ووفق ذلك جرى ضبطه بمعرفة الأهالي.

حُرر بذلك المحضر رقم 15701 لسنة 2021 جنح مركز شرطة دسوق، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

​