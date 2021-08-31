واشنطن تشيد بدور الإمارات في إنجاح عملية الإجلاء من أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 10:09 مساءً - منذ ساعتين

أشاد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، اليوم الثلاثاء، عن ”بالجهد الذي قدمته دولة الإمارات إلى بلاده في عمليات إجلاء الرعايا الأمريكيين من أفغانستان، إضافة إلى الأجانب، والدبلوماسيين، والعاملين في المنظمات الإنسانية، والأفغان الحاملين لتأشيرات الدول الصديقة“، معربا عن شكره وتقديره لجهود الإمارات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير دفاع الولايات المتحدة لويد أوستين، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، إن ”تعاون دولة الإمارات مع الولايات المتحدة، والتسهيلات التي قدمتها عبر مطاراتها وأراضيها كان لهما أثر كبير في نجاح عملية الإجلاء الآمن من أفغانستان لرعايا مختلف الشركاء“.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، ”إن ولي عهد أبوظبي بحث مع وزير الدفاع الأمريكي، خلال الاتصال، علاقات التعاون في الشؤون الدفاعية والعسكرية، وتعزيز العمل المشترك بين البلدين“.

وأضافت أن الشيخ محمد بن زايد والوزير الأمريكي ”تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك“.