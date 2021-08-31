الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة الأربعاء في زيارة رسمية

محمد الفلاح - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة في مستهل زيارة رسمية.



وأعلن سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أن "الرئيس محمود عباس سيصل إلى القاهرة يوم غد الأربعاء في زيارة رسمية".

وأشاد السفير اللوح في بيان ، "بمواقف مصر الكنانة قيادة وشعبا والتي تقف بجانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة".

وأكد على "عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع الرئيسين الشقيقين، إيمانا بوحدة المصير والتاريخ والمستقبل الذي يسعيان إلى بناءه للأجيال القادمة في مصر وفلسطين والمنطقة".

وتأتي زيارة الرئيس الفلسطيني إلى القاهرة بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء الدكتور محمد إشتية انعقاد قمة ثلاثية فلسطينية- مصرية- أردنية بالقاهرة.

كما تأتي بعد لقاء عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس.