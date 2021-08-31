إسرائيل: وصول السفير وفتح السفارة البحرينية خطوة مهمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت إسرائيل، اليوم الثلاثاء بوصول السفير البحريني خالد الجلاهمة إلى تل أبيب، معتبرة أن افتتاح سفارة المنامة خطوة مهمة.

وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلي ليئور حياة في تصريح تلقته ”الخليج 365”: "يمثل وصول السفير، والافتتاح الرسمي المقبل لسفارة البحرين في إسرائيل، خطوة مهمة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وشعبيهما، والتي كانت من أولويات وزيري الخارجية يائير لابيد وعبد اللطيف الزياني".

وأضاف: "تلعب السفارة البحرينية في إسرائيل، وكذلك السفارة الإسرائيلية في البحرين، دورًا مركزيًا في تعزيز العلاقات الثنائية وتشكل علامة بارزة أخرى في رؤية اتفاقيات السلام الموقعة في عام 2020".





وكان السفير البحريني قال في تغريدة على تويتر لحظة وصوله تل أبيب: "حدث تاريخي مهم تشاركني فيه زوجتي، سعيدون جدا بالثقة الملكية السامية".

وأضاف: "يشرفني أن أكون جزء من تحقيق رؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للتعايش السلمي مع جميع الدول".

وغرد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد باللغتين العربية والعبرية: "مرحبا بك في إسرائيل".





وقد أدى الجلاهمة شهر يونيو/حزيران الماضي اليمين القانونية أمام الملك البحريني حمد بن عيسى الخليفة.

وبذلك سيصبح رابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر، الأردن والإمارات العربية المتحدة.

وتمثل المغرب من خلال مكتب تمثيل، ويتوقع أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة رفع مستوى تمثيلها إلى سفارة.

وكانت البحرين وقعت العام الماضي على اتفاق سلام مع إسرائيل.