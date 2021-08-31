أنطونيو غوتيريش يحذر من "كارثة إنسانية" وشيكة في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من "كارثة إنسانية" وشيكة في أفغانستان وحض دول العالم على تقديم مساعدات مالية عاجلة.



وقال في بيان "أحض جميع الدول الأعضاء على تقديم كل ما بوسعهم من أجل شعب أفغانستان الذي يمر في أصعب الأوقات. أحضهم على توفير التمويل في الوقت المناسب وبشكل مرن وكامل".

انتهت أطول حرب أمريكية اليوم الثلاثاء 31 أغسطس/آب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس جو بايدن لاكتمال عملية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، مع إقلاع طائرة نقل عسكرية من كابول، محملة جنودا وأسلحة وسفير الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، بإبقاء مطار كابول مفتوحا، متعهدا عدم نسيان الأفغان الذين لم يتمكنوا من المغادرة.

وأوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أنه من الضروري إبقاء المطار مفتوحا لإتاحة وصول مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني وأيضا للتأكد من أنه يمكننا الاستمرار في إجلاء الأشخاص الذين رغبوا في المغادرة لكن لم يتمكنوا من أن يكونوا جزءا من عملية الإجلاء العسكرية".