التحالف يتوعد بالرد على استهداف مطار أبها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرد على الأعمال العدائية والتجاوزات غير الأخلاقية للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، في أعقاب اعتدائها الغاشم الثاني على الأعيان المدنية بمطار أبها الدولي أمس، وسط إدانات دولية وعربية.

وأحبطت قوات التحالف محاولة ثانية لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، عند التاسعة و6 دقائق من صباح أمس، من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام طائرة مسيرة (مفخخة).

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيرة بعد اعتراضها داخل الحرم الداخلي للمطار ووقوع 8 إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار، كما نتج عن ذلك تضرر إحدى الطائرات المدنية من طراز (320)، وتهشم زجاج بعض الواجهات، وكذلك تضرر بعض معدات المساندة الأرضية بساحة المطار.

وأضاف العميد المالكي، أن هذه المحاولة العدائية الوحشية هي الثانية أمس لاستهداف مطار أبها الدولي واستهداف المدنيين المسافرين من مختلف الجنسيات بطريقة ممنهجة ومتعمدة، وتؤكد نهج الميليشيات العدائي وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية باعتبار مطار أبها الدولي أحد الأعيان المدنية والمحمي بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مستمرة في تنفيذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحالات الدفاع عن النفس والهجوم الوشيك بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأدانت عدد من الدول الاعتداء الغاشم، وأكدت مصر والإمارات والبحرين والكويت والأردن وباكستان وقوفها بجانب السعودية في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المناطق المدنية، فيما أدان البرلمان العربي بأشد العبارات هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية المتواصلة تجاه المملكة، مؤكدا أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعكس تحدي جماعة الحوثي السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وطالب البرلمان العربي في بيان، المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف أمن المملكة، مشددا على تضامنه الكامل معها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها.

آثار الاعتداء الوحشي:

1 حالة حرجة لمقيم بنجلاديشي.

3 حالات متوسطة لاثنين من الهند وبنجلاديشي.

4 حالات خفيفة لسعودي وهندي ونيبالي وبنجلاديشي.

1 تضرر إحدى الطائرات المدنية.