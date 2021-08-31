شكرا لقرائتكم خبر 20 قتيلا وجريحا في اشتباكات درعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت محاور أحياء منطقة درعا البلد في سوريا أمس أعنف الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي الأحياء، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية «إن اشتباكات عنيفة جدا تجري على أطراف أحياء درعا البلد من ثلاثة محاور، وسط قصف مدفعي وصاروخي كثيف، وذلك بعد تعرض نقاط للجيش السوري لقصف ومقتل 5 عناصر وإصابة أكثر من 15 آخرين».

وأكدت المصادر أن القصف المدفعي والصاروخي العنيف سوف يدفع لجان درعا المركزية وممثلي أحياء درعا البلد للعودة للمفاوضات التي توقفت منذ يومين.