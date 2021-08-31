20 قتيلا وجريحا في اشتباكات درعا

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وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية «إن اشتباكات عنيفة جدا تجري على أطراف أحياء درعا البلد من ثلاثة محاور، وسط قصف مدفعي وصاروخي كثيف، وذلك بعد تعرض نقاط للجيش السوري لقصف ومقتل 5 عناصر وإصابة أكثر من 15 آخرين».
وأكدت المصادر أن القصف المدفعي والصاروخي العنيف سوف يدفع لجان درعا المركزية وممثلي أحياء درعا البلد للعودة للمفاوضات التي توقفت منذ يومين.
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