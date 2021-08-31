عباس طلب من جانتس رفات فلسطينيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت هيئة البث الإسرائيلي أمس عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس خلال لقائهما أخيرا استعادة رفات النشطاء الفلسطينيين لدى إسرائيل ووقف عنف المستوطنين. وذكرت الهيئة أن عباس طلب من جانتس العمل على إعادة العشرات من جثث النشطاء التي تحتفظ بها إسرائيل، وأضافت أن جانتس أجاب بأن إسرائيل ستدرس الطلب.

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