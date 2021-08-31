فريق عراقي لرصد محاولات تزوير الانتخابات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس تشكيل فريق لرصد محاولات تزوير الانتخابات العامة البرلمانية التي ستجرى في العاشر من أكتوبر المقبل. وقال المجلس، في بيان «إن المجلس شكل فريق عمل يضم عددا من قضاة التحقيق والمحققين القضائيين، بالتعاون مع الجهات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية، لرصد محاولات البعض تزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين وشراء البطاقات. وأوضح أن الفريق باشر مهامه، حيث تم توقيف عدد من المتهمين.

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