شكرا لقرائتكم خبر التحقيق في شبكات السجون السرية الحوثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالبت منظمة «سام» للحقوق والحريات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهما بشأن التحقيق في شبكات السجون السرية التي أنشأتها ميليشيات الحوثي ومحاسبة المسؤولين عنها، ودعت إلى نشر القوائم الرسمية للمخفيين قسرا.

وأفادت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها في تقريرها المعنون بـ»الغيبة الطويلة»، بأنها وبعد بحث استمر 3 سنوات متواصلة تمكنت من الاستماع لإفادة 80 من أهالي الضحايا لوقائع الإخفاء القسري الممتدة منذ عام 2015 وحتى 2021. ولفتت إلى أنها لم تتمكن من الوصول إلى رقم دقيق لعدد ضحايا الإخفاء القسري في اليمن، بسبب غياب الآلية الوطنية والقبضة الأمنية التي تثير الرعب والخوف لدى كثير من الأهالي الذين يخشون الحديث لفريقها.

وعرضت المنظمة أسماء عدد من القيادات الحوثية المتورطين في جرائم الاختطافات والإخفاء القسري يتزعمهم نائب وزير الداخلية في حكومة الانقلاب رئيس جهاز الأمن السياسي عبدالحكيم الخيواني، ورئيس الاستخبارات العسكرية عبدالله الحاكم، وسلطان زابن، ومطلق المراني، وعبدالملك المأخذي، وعبدالقادر الشامي، ومحمد علي الحوثي، وعلي المري، متهمة إياهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأكدت أن هذه القيادات اتخذت جريمة الإخفاء القسري بصورة واسعة النطاق كوسيلة من وسائل الانتقام السياسي ضد الخصوم، ما حولها إلى وجع إنساني كبير يسكن قلب أم وزوجة وولد، ويخيم في زوايا كل بيت يمني.

على صعيد متصل، وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 1110 حالات اختطاف وإخفاء قسري ارتكبتها جماعة الحوثي باليمن، وقالت الشبكة اليمنية «إن من بين المختطفين 39 طفلا، و49 امرأة تلقوا شتى أنواع العذاب، مشيرة أن هذه الجرائم ارتكبت خلال النصف الأول من العام الجاري.

مشاهدات يمنية:

• ميليشيات الحوثي تواصل استهداف المدنيين والأحياء السكنية بالحديدة.

• مقتل وإصابة جنديين بكمين مسلح في محافظة أبين جنوبا.

• ميليشيات الانقلاب تعتدي على طالبات وأكاديمي بجامعة إب وسط اليمن.

• تزايد حدة الصراع داخل أجنحة ميليشيات الحوثي بشأن الأراضي والأموال والسلطة.

أرقام منظمة سام للحقوق والحريات:

904 محتجزين تعسفا في سجون الحوثي.

353 مخفيا قسرا.

138 يتعرضون للتعذيب.

27 توفوا في مكان الاحتجاز.