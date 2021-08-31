شكرا لقرائتكم أفغانستان وطالبان الناتو: من المهم للغاية إبقاء مطار كابل مفتوحا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إنه "من الضروري" إبقاء مطار كابل مفتوحا.

وتعهد الامين العام بعدم "نسيان" الأفغان الذين لم يتمكنوا من المغادرة أثناء عمليات الإجلاء.

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وأوضح، خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "من الضروري إبقاء المطار مفتوحا لإتاحة وصول مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني، وأيضا للتأكد من أنه يمكننا الاستمرار في إجلاء الأشخاص الذين رغبوا في المغادرة لكن لم يتمكنوا من أن يكونوا جزءا من عملية الإجلاء العسكرية".

وفرضت حركة طالبان سيطرة كاملة على مطار كابل الدولي، اليوم الثلاثاء، بعد أن غادرت آخر طائرة أميركية المطار إيذانا بنهاية أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة. وجابت مركبات طالبان ذهابا وإيابا المدرج الوحيد لمطار حامد كرزاي الدولي.

وسار مقاتلو طالبان المدججون بالسلاح عبر حظائر الطائرات قبل الفجر، ومروا ببعض المروحيات السبع، من طراز (سي اتش-٤٦)، والتي استخدمتها وزارة الخارجية الأميركية في عمليات الإجلاء قبل جعلها غير قابلة للتحليق.

وأكدت حركة طالبان، بعد ساعات من مغادرة آخر القوات الأجنبية لأفغانستان أن هزيمة الولايات المتحدة شكلت "درسا كبيرا للغزاة الآخرين ولجيلنا المستقبلي".

وبعد أن فرضت طالبان سيطرة كاملة على مطار كابل بعد الانسحاب الأميركي، قال المتحدث ذبيح الله مجاهد من مدرج مطار كابل "إنه أيضا درس للعالم".

وعقد الناطق مؤتمره الصحافي بعد ساعات على إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) خروج آخر جندي أميركي من أفغانستان، ليل الاثنين الثلاثاء، لتطوى بذلك صفحة حرب استمرّت 20 سنة سيطرت في نهايتها حركة طالبان على البلاد مجدّداً.