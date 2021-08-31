شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير.. تدفق تحويلات المصريين بالخارج تؤكد ثقتهم فى الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحقق الاقتصاد المصرى نجاحات كبرى خلال الفترة الماضية والحالية، وذلك بشهادة العديد من المؤسسات الدولية التي أكدت على قوة الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية وصموده خلال أزمة فيروس كورونا.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أنه استمرت التدفقات أموال من المصريين بالخارج خلال 11 شهرا من العام المالى الماضي، مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك نتيجة للثقة والاستقرار الكبير في الاقتصاد المصري، وذلك بعد تحقيق العديد من النجاحات الاقتصادية، ويرجع ذلك نتيجة للمشروعات القومية الكبرى، إضافة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.

ولفت التقرير أن زيادة التحويلات من المصريين في الخارج يعكس سلامة المؤشرات الاقتصادية داخل السوق المصرية، إضافة إلى ثقتهم في الاقتصاد المصري، وارتفاع التحويلات يعنى إحباط مؤامرات الإخوان في الخارج ، وتحريضهم المستمر خلال الفترة الماضية على محاولات حجب التحويلات من المصريين بالخارج.