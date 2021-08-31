بوتين يأمر بدفع مكافأة مالية للعسكريين ولعناصر قوات الأمن

محمد الفلاح - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدفع مكافأة مالية للعسكريين ولعناصر قوات الأمن، في خطوة تأتي قبل أقل من شهر على الانتخابات التشريعية.



ومن المقرر أن يتلقى كل من العسكريين وعناصر الأمن الروسية في سبتمبر/أيلول مبلغ 15 ألف روبل (170 يورو) بحسب مراسيم نشرها الكرملين تأتي إثر إعلانات في هذا الصدد قام بها الرئيس الروسي في الأسابيع الماضية خلال مؤتمر "روسيا الموحدة".

وسبق أن أمر بمنح مساعدة بقيمة 10 آلاف روبل (110 يورو) للمتقاعدين، رغم أن عدد المستفيدين لم يعلن، إلا أن روسيا تعد نحو 42 مليون متقاعد و1,7 مليون شرطي وعسكري وعنصر حرس وطني على الأقل.

وقال أندريه ماكاروف، المسؤول في مجلس النواب المكلف الموازنة، إن هذه المكافآت ستكلف أكثر من 500 مليار روبل أي 5,77 مليار يورو، كما نقلت عنه وكالة انترفاكس للأنباء.

وبدأت الأسعار الاستهلاكية ترتفع في روسيا في مارس/آذار 2020 في أوج انتشار الوبا، ثم تسارعت هذه الظاهرة مع الانتعاش الاقتصادي ما أثر بشكل إضافي على قدرة الروس الشرائية التي تتراجع منذ 2014 والعقوبات الغربية التي فرضت على البلاد إثر ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية.