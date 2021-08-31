مصر وقطر تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

بحثت مصر وقطر اليوم الثلاثاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.



جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة لجنة المُتابعة المصرية القطرية، بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية .

وبحسب البيان، ترأس الجانب المصري السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، فيما ترأس الجانب القطري السفير علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشئون الإقليمية.

وذكر البيان "جرى خلال الاجتماع استعراض الملفات المُدرجة على جدول أعمال اللجنة، فضلاً عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة".