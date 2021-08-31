الرئيس التونسي يتهم الإخوان بالتآمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد حركة النهضة الإخوانية بالتآمر مع دول أجنبية لضرب الدولة وإسقاطها.

ورغم أن الرئيس لم يذكر اسم النهضة علانية إلا أنه ألمح لها بشكل كبير حين أكد قيام جهات تونسية بحملات دعائية في الخارج تستهدف تونس.

وطالب حزب التيار الشعبي بحل البرلمان نهائيا، باعتباره «بؤرة الخطر الجاثم على الدولة والشعب وآخر معاقل عصابات السلطة المنهارة».

وشدد الحزب على «ضرورة تغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي في البلاد، لقطع الطريق نهائيا أمام منظومة النهب»، في إشارة إلى رئيس البرلمان وتياره الآتي من صلب النهضة.

وكان سعيد قرر أواخر الشهر الماضي تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، وإقالة الحكومة، فيما تولى السلطة التنفيذية بنفسه، في تدابير أكد في حينه أنها ضرورية لإنقاذ مؤسسات الدولة.

يذكر أنه على مدى أشهر طويلة، عاشت البلاد على وقع أزمة سياسية معقدة بين رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، ولا سيما حركة النهضة التي اصطفت خلف رئيس الوزراء المقال.

من جهته أعرب وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي عن استغرابه من تصريحاتِ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد دبيبة بشأن مزاعم تصدير تونس للإرهاب إلى بلاده.

واعتبر الجرندي خلال محادثة مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش على هامش مؤتمر دول الجوار الليبي في الجزائر، أن تصريحات الدبيبة مجانبة للحقيقة، نظرا لأن تونس مستهدفة من الإرهاب، مؤكدا أن أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار تونس.