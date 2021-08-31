شكرا لقرائتكم خبر الأفغان يتسلقون الجبال إلى إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تدفق آلاف الأفغان على إيران في ظل عمليات الهروب الجماعي التي يسعى إليها البعض بعد سيطرة طالبان على مقاليد الأمور في كابل. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة محاولة مئات اللاجئين الأفغان الدخول إلى إيران عبر مناطق وعرة، جراء التطورات الأخيرة في أفغانستان إثر سيطرة حركة «طالبان» على السلطة. وأفادت وكالات إيرانية بأن ألف لاجئ أفغاني دخلوا الأراضي الإيرانية من خلال معبر هرات، وألفين آخرين قدموا طلبات للدخول، ولم تسمح السلطات الإيرانية للإعلاميين بالذهاب إلى الحدود بين البلدين أو متابعة الحدث.

كانت هذه تفاصيل خبر الأفغان يتسلقون الجبال إلى إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.