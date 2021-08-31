شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يشيد بجهود أجهزة الأمن لإعادة طفل المحلة المختطف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية بجهود وزارة الداخلية وأجهزة الأمن، التى نجحت في إعادة طفل المحلة المختطف فى وقت قياسى وضبط الجناة.

وأكد تيسير مطر أن نجاح أجهزة الأمن فى إعادة الطفل زياد إلى حضن أسرته وضبط الجناة يجدد ثقتنا المطلقة فى أجهزة الأمن، ويؤكد أن هذه الثقة فى محلها وأن شعب مصر العظيم يقدر دور وجهود أجهزة الأمن فى تامين وحماية المواطنين ومطاردة المجرمين وإسقاطهم.

وأشار إلى أن عودة طفل المحلة المختطف لحض والديه أسعد قلوب جميع المصريين خاصة أن جريمة خطف الأطفال تكشف عن خسة ونذالة من يرتكبها وتخالف قيم وتقاليد المجتمع المصرى".