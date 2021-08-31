مجموع اعتباري وإبلاغ بالرفض.. 7 إجراءات للتقديم في تنسيق الجامعات الأهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل إجراءات تنسيق القبول في الجامعات الأهلية للعام الدراسي (2021 - 2022).

ويوجد في مصر حاليا 4 جامعات أهلية فتحت باب التقديم للالتحاق بها وهي: (جامعة الملك سلمان الدولية - جامعة الجلالة - جامعة العلمين الدولية - جامعة المنصورة الجديدة).

إجراءات التنسيق للجامعات الأهلية:

1- بعد الانتهاء من الاختبارات سيتم حساب مجموع اعتباري للطالب يمثل (70% على مجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25% على اختبار المعلومات العامة التحصيلية القطاعية + 5% عل اختبار التفكير النقدي).

2- يمكن أن يكون للطالب أكثر من مجموع اعتباري، طبقا لما سجل فيه من قطاعات.

3- تلغى رغبة أي طالب لم يحضر الاختبارات، أو الذي يخالف مجموعه في الثانوية العامة أو ما يعادلها الحد الأدنى المعلن من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لجميع القطاعات التعليمية للقبول في الجامعات المصرية الأهلية.

4- يرتب الطلاب طبقا للمجموع الاعتباري، ويتم التنسيق بالأسلوب المتعارف عليه، وتحقق له الرغبة الأولى أو الثانية، وحتى يتم ترشيحه على الرغبة المناسبة لمجموعه الاعتباري.

5- يتم إرسال بريد إلكتروني للطالب الذي يتم ترشيحه للقبول، ليقوم بتسليم أصول شهاداته ومتطلبات القبول لشئون الطلاب في الجامعة المرشح للقبول بها.

6- بعد استنفاذ عدد الطلاب المطلوبة، أو استنفاذ رغبات الطالب، سيتم ترتيب الطلاب طبقا لمجمعهم الاعتباري في قائمة انتظار.

7- الطالب الذي لم يستوف الحد الأدنى المطلوب للقبول، سيتم إبلاغه برفض ترشيحه في أسرع وقت ممكن.