بوتين يقدم مكافآت مالية للقوى الأمنية

أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدفع مكافأة مالية للعسكريين ولعناصر قوات الأمن، بعد أسبوع على منحه مساعدة للمتقاعدين، في خطوة تأتي قبل أقل من شهر على انتخابات تشريعية حساسة. تنتمي هذه الفئات من الشعب عادة إلى القاعدة الناخبة التقليدية للحزب الحاكم (روسيا الموحدة)، الذي يواجه تدنيا في شعبيته على خلفية تراجع مستوى المعيشة منذ 2014، وارتفاع التضخم في الأشهر الماضية. سيتلقى كل العسكريين وعناصر الأمن في سبتمبر 15 ألف روبل (170 يورو) حسب مراسيم نشرها الكرملين، تأتي إثر إعلانات في هذا الصدد صرح بها الرئيس الروسي في الأسابيع الماضية خلال مؤتمر «روسيا الموحدة». سبق أن أمر «بوتين» بمنح مساعدة 10 آلاف روبل (110 يورو) للمتقاعدين. وعلى الرغم من أن عدد المستفيدين لم يعلن، فإن روسيا بها نحو 42 مليون متقاعد و1.7 مليون شرطي وعسكري وعنصر حرس وطني على الأقل.



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