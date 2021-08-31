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إيران: أي خطوة حمقاء من إسرائيل ستقابل بـ”رد حازم”

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 12 دقيقة

سعيد خطيب زاده

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، بأن بلاده “سترد بحزم على أي خطوة حمقاء”.

وأضاف خطيب زادة أن “إسرائيل في انتهاك فاضح جديد للقوانين الدولية هدد إيران بوقاحة بإجراء عسكري”.

وأكد المتحدث الإيراني أن “هذا السلوك الشرير ناتج عن الدعم الغربي العشوائي”، مضيفا: إننا نعلن بوضوح أن أي خطوة حمقاء ضد إيران ستقابل برد حازم”.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس، قال يوم الخميس، إنّ تل أبيب، “مستعدة لمهاجمة إيران”، معتبراً أنّ الأخيرة تمثل “تحدياً عالمياً”.

وأضاف غانتس، في مقابلة خاصة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أنّ “إيران تسعى إلى تشكيل تحدٍ متعدد الساحات لإسرائيل، من خلال بناء قوتها في لبنان وغزة، ونشر المليشيات في سورية والعراق، وإقامة المؤيدين في اليمن”.

وتعرضت سفينة “ميرسر ستريت”، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، لهجوم، يوم الخميس الماضي، في المحيط الهندي، ما أدى إلى مقتل اثنين من طاقمها.

إلى ذلك، قدّر غانتس، خلال المقابلة، أن عناصر فلسطينية، مسؤولة عن إطلاق صواريخ، أمس الأربعاء، من لبنان.

واتهمت إسرائيل، إيران بالوقوف وراء حادث السفينة وإطلاق الصواريخ من لبنان.

وكانت الولايات المتحدة تعهدت، الاثنين، بـ”رد جماعي” مع حلفائها على إيران بعد هجوم استهدف ناقلة نفط تابعة لشركة “زودياك ماريتايم” الإسرائيلية في بحر عمان، وأسفر عن سقوط قتيلين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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