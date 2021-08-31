أول رد للتحالف العربي على استهداف مطار أبها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2021 7:32 مساءً

أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، عن استهداف منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة من العاصمة صنعاء، وذلك بعد ساعات من الكشف عن هجوم شنته جماعة الحوثيين على مطار أبها أسفر عن إصابة 8 أشخاص وتضرر طائرة مدنية.

يأتي ذلك بينما تواصلت الاشتباكات على جبهات عدة في محافظة مأرب.

وذكر التحالف، في بيان نشرته وكالة “واس” السعودية، أن عملية الاستهداف “نُفذت أثناء التجهيز لعملية عدائية وشيكة بطائرة مسيرة مفخخة، وشملت القضاء على العناصر الإرهابية المسؤولة عن عملية الإطلاق”.

وأشار البيان إلى أن “المنصة الحوثية التي تم تدميرها، كانت قد استخدمت في المحاولتين العدائيتين لاستهداف مطار أبها الدولي”، واللتين أعلن التحالف في وقت سابق اليوم الثلاثاء، “إحباطهما أثناء محاولتهما استهداف المدنيين”.

وكشف التحالف أنه ونتيجة اعتراض الهجوم الثاني، فقد تناثرت بعض شظايا الطائرة المسيّرة داخل الحرم الداخلي للمطار، ما أسفر عن وقوع 8 إصابات في صفوف عاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار.

وذكر المتحدث الرسمي باسم التحالف تركي المالكي أن من بين الإصابات حالة حرجة لمقيم بنغلادشي الجنسية، فيما توزعت باقي الإصابات بين متوسطة وخفيفة، وجميعها لمقيمين من الجنسية الآسيوية باستثناء واحدة لمواطن سعودي الجنسية.

كما أسفر الاعتراض عن تضرر إحدى الطائرات المدنية من طراز 320 وتهشم زجاج بعض الواجهات، وكذلك تضرر بعض معدات المساندة الأرضية بساحة المطار، وفقاً للمتحدث باسم التحالف.