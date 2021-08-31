رقم قياسي جديد بإصابات كورونا في إسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، عن تسجيل رقم قياسي جديد من الإصابات بفيروس كورونا، برصد 11 ألف إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك عشية انطلاق العام الدراسي الجديد.

وشهدت إسرائيل، في الأسابيع الأخيرة، زيادة ملحوظة في الإصابات بالفيروس، خاصة مع انتشار المتحور دلتا شديد العدوى في صفوف البالغين غير الحاصلين على التطعيم ضد الفيروس، وحتى أولئك الذين تلقوه.

ودفع ذلك بالسلطات إلى السماح لجميع السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما بالحصول على جرعة ثالثة معززة من اللقاح ضد الفيروس.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة رصدت إسرائيل، الاثنين، أكثر من تسعة آلاف إصابة، قبل أن ترتفع الثلاثاء إلى 10947 بزيادة تصل إلى 7,65 في المئة.

وتتجاوز هذه المعطيات الرقم القياسي السابق الذي سجل في يناير الماضي، عندما تم إحصاء 10118 إصابة في يوم واحد.

لكن هذه الأرقام لم تؤثر على قرار الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بافتتاح العام الدراسي الجديد، إذ سيتوجه، الأربعاء، نحو 2,4 مليون طالب إلى مقاعد الدراسة.

وكان رئيس الوزراء نفتالي بينيت أعلن أن على الكوادر التعليمية الرافضة الحصول على التطعيم تقديم نتائج اختبارين سلبيين للفيروس.

وكانت إسرائيل بدأت، أواخر ديسمبر الماضي، حملة تلقيح ساعدتها على خفض معدلات الإصابة بشكل كبير، لكن الأمور انقلبت مع بدء انتشار المتحور دلتا، الذي دفع السلطات الشهر الماضي، إلى إعادة فرض القيود بعد رفعها في يونيو، مع مخاوف من إغلاق رابع في الأعياد اليهودية خلال سبتمبر المقبل.

وحصل حوالى 5,5 مليون نسمة من سكان إسرائيل البالغ تعدادهم 9,3 ملايين على جرعتين من اللقاح، بينما تلقى 1,2 مليون حقنة ثالثة معززة.