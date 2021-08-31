روسيا تجري تدريبات فـي بحر قزوين مع إيران وأذربيجان وقازاخستان

موسكو ـ رويترز: قالت وزارة الدفاع الروسية إنها ستجري مناورات بحرية في بحر قزوين مع زوارق صواريخ ومدفعية من إيران وأذربيجان وقازاخستان في أوائل سبتمبر.

ونُقل عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قوله سابقا إن موسكو ستعمل بشكل أوثق مع الأعضاء معها في تحالف أمني تشكل فيما بعد الاتحاد السوفيتي، بعد أن أثار انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مخاطر أمنية في المنطقة.

وقال شويجو إن موسكو كثفت اتصالاتها داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف تقوده موسكو ويضم ست دول سوفيتية سابقة. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن شويجو قوله “نحن على اتصال وثيق بأعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن أفغانستان… ولهذا السبب يجب تعزيز تفاعلنا داخل المنظمة”.

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