كابول ـ وكالات: شارك الجيش الأميركي صورة لآخر جندي أميركي وهو يغادر كابول، في نهاية حرب استمرت 20 عاما في أفغانستان فيما دعت حركة طالبان إلى علاقات طيبة مع الولايات المتحدة.

ويظهر الميجور جنرال كريس دوناهو قائد الفرقة 82 المحمولة جوا وهو يستقل الطائرة فى وقت متأخر من يوم الاثنين خارج مطار حامد قرضاي فى كابول فى صورة من كاميرا رؤية ليلية .

وعلقت القيادة المركزية الأمريكية في تغريدة على تويتر بالقول: “آخر جندي أميركي يغادر أفغانستان”.

وتم الانتهاء من الانسحاب النهائى للقوات الأميركية من مطار كابول يوم الاثنين.

وأقلعت آخر طائرة عسكرية أميركية قبل دقيقة من منتصف ليل الاثنين /الثلاثاء بتوقيت العاصمة الافغانية.

من جانبها دعت حركة طالبان إلى إقامة علاقات طيبة مع الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن المتحدث الرئيسي باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، قال للصحفيين في مطار حامد قرضاي الدولي بالعاصمة الأفغانية، “الإمارة الإسلامية تريد علاقات دبلوماسية طيبة مع الأمريكيين.”

وسار كبار قادة طالبان عبر مدرج المطار للاحتفال بانتصارهم.

وأضاف المتحدث: “نؤكد لكل محتل أن من يرى أفغانستان بعين شريرة سوف يواجه نفس المصير الذي واجهه الأميركيون … لم نستسلم أبدا للضغط أو للقوة، وتسعى أمتنا دائما إلى الحرية”.

وأنهت الولايات المتحدة رسميا وجودها العسكري في أفغانستان منتصف ليل الاثنين بتوقيت أفغانستان، وهي المهمة التي انطلقت في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية في واشنطن ونيويورك.

كانت هذه تفاصيل خبر أفغانستان: آخر جندي أميركي يغادر .. وطالبان تدعو لـ«علاقات طيبة» مع واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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