مصابو «دلتا» قد ينقلون الفيروس قبل يومين من ظهور الأعراض

■ الإمارات توحد سعر اختبار كورونا بعد تخفيضه

■ مصر تعتزم إنتاج 24 ألف جرعة لقاح فـي الساعة بـ«فاكسيرا»

■ تفاقم الوضع الوبائي لكورونا بليبيا

■ أوروبا تعلن تطعيم 70% من البالغين

نيويورك ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

تشير دراسة جديدة في مجلة “ نيتشر” إلى أن ما يقرب من 75 في المئة من عدوى متغير دلتا من فيروس كورونا تحدث خلال مرحلة ما قبل الأعراض. وصلت دراسة جديدة إلى أن هذا التغيير قد يكون سمة أساسية في تزايد حالات الإصابة بالمتغير الجديد. كان الانتقال قبل الأعراض سمة من سمات المتغيرات السابقة لفيروس كورونا، لكن البحث يشير إلى أن الفجوة بين تلقي اختبار إيجابي ونقل العدوى كانت 0.8 يوم فقط، لكنها تزايدت مع متغير دلتا لتصل إلى 1.8 يوم. نتيجة لذلك، يشير البحث إلى أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الإصابات بدلتا تحدث خلال مرحلة ما قبل الأعراض. يقول الدكتور ستيفين آمونى المدير الطبي لفريق عمل “كوفيد19” الخاص بخدمة رعاية صحية في الولايات المتحدة: “سلالة دلتا معدية أكثر ، جزئيا، لأن الأفراد المصابين يحملون ويتخلصون من فيروسات أكثر من النسخ السابقة”. وأضاف: “بينما كانت النسخة السابقة من كوفيد19 قابلة للانتقال مثل نزلات البرد، فإن متغير دلتا أكثر قابلية للانتقال من الإنفلونزا الموسمية وشلل الأطفال والجدري وإيبولا وإنفلونزا الطيور، وهو معد مثل جدري الماء”. بسبب هذه القابلية المتزايدة للانتقال، أصبح متحور دلتا هو الأكثر انتشارا في جميع أنحاء العالم، فعلى سبيل المثال بات يمثل أكثر من 90 في المئة من حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة. وبينما لا تزال اللقاحات فعالة للغاية في منع دخول المستشفى والوفاة، تظهر الدراسات أن الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس التاجي، ما يسمى بـ “العدوى الخارقة”، قد يكون لديهم حمولات فيروسية عالية مثل تلك الموجودة بين الأفراد غير الملقحين، مما يعني أنهم يمكن أن ينقلوا العدوى. وتظهر الدراسات أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، ما يسمى بـ “العدوى الخارقة”، قد يكون لديهم حمولات فيروسية عالية مثل تلك الموجودة بين الأفراد غير المطعمين، مما يعني أنهم يمكن أن ينقلوا العدوى.

خليجيا، أعلنت سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة، وضع سعر موحد لرسوم فحص فيروس كورونا المستجد، على مستوى الإمارات.وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، إنه تم تخفيض وتوحيد سعر الفحص المخبري “PCR” في كافة المنشآت الصحية. وأوضحت الوزارة أن سعر الفحص أصبح 50 درهما، مشيرة في الوقت ذاته إلى إلزام جميع المراكز والمختبرات الصحية بإظهار نتائج الفحوصات خلال 24 ساعة من إجراء الفحص.

الى ذلك، كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن بلدها ستنتج 24 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا في الساعة الواحدة بمجمع “فاكسيرا” في مدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة. جاء ذلك في تصريحات للوزيرة خلال تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للمصنع، وكان مدبولي، يتفقد التجهيزات الحالية استعدادا لبدء تشغيل المصنع خلال الفترة المقبلة. وكانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت، منح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح “سينوفاك ـ فاكسيرا” المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد19، وهو أول لقاح مصنع في مصر. في السياق، تشهد مستشفيات ليبيا ووحداتها الصحية أوضاعا صعبة بعد تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا، وإعلان بعض مراكز العزل نفاد الأوكسجين عنها. وأعلنت بعض مراكز عزل المصابين في غرب ليبيا من عدم توفر الأوكسجين لديها، لوقف استقبال حالات مصابة جديدة.

دوليا، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الانتهاء من الهدف الأول لحملة التطعيم الجماعية ضد فيروس كورونا، وذلك بالانتهاء من تطعيم 70% من البالغين في الاتحاد الأوروبي بصورة كاملة، ما يمثل إنجازا رمزيا كبيرا. وقالت فون دير لاين في مقطع فيديو نشرته على صفحتها على موقع تويتر :”تم تطعيم 70% من البالغين في الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. وهذا أكثر من 250 مليون شخص”، واصفة الأمر بأنه “إنجاز عظيم”. آسيويا، وسعت السلطات الصحية التايوانية نطاق إتاحة التطعيم بلقاحات كورونا ليشمل فئات أصغر سنا، حيث وصلت شحنات أخرى من جرعات لقاحي “فايزر ـ بيونتك” و”أسترازينيكا” إلى تايوان.