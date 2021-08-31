القضاء العراقي يشكل فريقا لرصد محاولات تزوير الانتخابات

بغداد ـ د.ب.أ: أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق تشكيل فريق لرصد محاولات تزوير الانتخابات العامة البرلمانية التي ستجرى في العاشر من أكتوبر المقبل.

وقال المجلس، في بيان صحفي إن المجلس شكل فريقَ عملٍ يضمّ عدداً من قضاة التحقيق والمحققين القضائين، بالتعاون مع الجهات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية، لرصد محاولات البعض تزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين وشراء بطاقات الانتخابات.

وأوضح أن الفريق باشر مهامّه حيث تم توقيف عددٍ من المتهمين الجاري التحقيق معهم حاليا، محذرا كلَّ من تسوّل له نفسه التفكير باستخدام الوسائل المخالفة للقانون في الانتخابات التشريعية القادمة.

وتوعد المجلس باتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق من يرتكب هذه الجريمة.

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