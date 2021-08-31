المبعوث الأميركي لشؤون المناخ يجري مباحثات مباشرة فـي الصين

بكين ـ د.ب.أ: قالت وزارة الإيكولوجية والبيئة في الصين أنه تم توجيه دعوة للمبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، لزيارة الصين خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن المبعوث الصيني الخاص بشأن تغير المناخ، شيه تشن هوا، سيجري مباحثات مع جون كيري في مدينة تيانجين.

وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين سيتبادلان وجهات النظر بشأن العديد من القضايا، ومن بينها التعاون بين الصين وأميركا في مجال تغير المناخ، والدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26).

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