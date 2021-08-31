انت الان تتابع خبر بالأرقام.. آخر مستجدات الجائحة حول العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 525 ألف وفاة.
وتبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 217 مليوناً وما يقارب من 990 ألف اصابة، تعافى منهم 194 مليونا وما يزيد عن 896 ألف مريض.
وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الاثنين 524 ألفاً و698 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 7,593 حالة وفاة.
وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الاثنين 524 ألفاً و698 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 7,593 حالة وفاة.