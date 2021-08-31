بالأرقام.. آخر مستجدات الجائحة حول العالم

وتبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 217 مليوناً وما يقارب من 990 ألف اصابة، تعافى منهم 194 مليونا وما يزيد عن 896 ألف مريض.

وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الاثنين 524 ألفاً و698 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 7,593 حالة وفاة.

