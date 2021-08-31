تحاكي الجيش البريطاني.. تدريبات "أسود بنجشير" قبيل لقاء طالبان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خلال تدريباتهم العسكرية التي تحاكي أساليب القوات الخاصة البريطانية، تعهد مقاتلو المعارضة في بنجشير بمواصلة الحرب ضد حركة طالبان.

ونشرت صحيفة "صن" البريطانية صورا لقوات ولاية بنجشير أو ما يطلق عليهم"أسود بنجشير"،خلال تدريباتهم الشاقة استعدادا لوصول عناصر طالبان إلى ولاية بنجشير، الواقعة في جبال هندو كوش، وآخر معاقل المعارضة ضد طالبان.

وقالت الصحيفة إن القوات المناهضة لحركة طالبان تحاكي في تدربياتها في قلعة جبلية شمال كابول، أسالبيب القوات الخاصة البريطانية قبيل لقاء عناصر طالبان.

وفي مناطق أخرى من الوادي، شوهدت قوات المقاومة تحمل أسلحتها وتسير عبر التضاريس الجبلية الوعرة.





وتعهد مئات المقاتلين المناهضين لطالبان، المعروفين باسم "التحالف الشمالي"، بسحق طالبان والدفاع عن 170 ألفا من سكان وادي بنجشير.

وكانت حركة طالبان قد انسحبت من الولاية، الأسبوع الماضي، بعد هزيمة مذلة على يد قوات المقاومة الأفغانية.

وقال علي نزاري ، رئيس العلاقات الخارجية لتحالف الجماعات المناهضة لطالبان، لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن مقاتلي المعارضة هزموا طالبان في المنطقة.

نزاري العضو بجبهة المقاومة الوطنية الأفغانية أكد أنه : "كانوا يحاولون مهاجمة بنجشير ، لكنهم لم يتمكنوا من فعل ذلك".





وتجمع العديد من معارضي طالبان في ولاية بنجشير، بما في ذلك أمر الله صالح، نائب الرئيس المخلوع أشرف غني.

ويقود أحمد مسعود، نجل القائد السابق لقوات التحالف الشمالي أحمد شاه مسعود الذي شارك في الحرب مع الولايات المتحدة لطرد طالبان من السلطة عام 2001، قوات المقاومة في بنجشير.



وكان مسعود قد ذكر في مقابلات مع وسائل إعلام عربية إن مقاتليه سيقاومون أي محاولة للسيطرة على الولاية بالقوة لكنهم منفتحون على الحوار مع طالبان.

ويُعتقد أن تحالف الشمال يتلقى دعما من طاجيكستان بعد انتشار صورة لمروحية طاجيكية في الوادي.



