خنجر بديمغرافية سوريا.. مليشيات إيران تكثف شراء العقارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف تقرير لصحيفة بريطانية أن المليشيات المدعومة من إيران توسع نفوذها في سوريا عبر شراء العقارات أو الاستيلاء على أراض.

وذكرت التقرير الذي نشره موقع صحيفة "اندبندنت" بالنسخة الفارسية، الثلاثاء، أن مليشيات حزب الله اللبناني هي الجهة التي تتصدر قائمة المليشيات المدعومة من إيران والتي توسع نفوذها في سوريا من خلال شراء شراء أراض وشقق سكنية، مضيفاً أن "مسلحي هذا الحزب صادروا 315 شقة سكنية".

ولفت التقرير إلى أن "حزب الله يحاول زيادة نفوذه في المناطق الحدودية بين سوريا ولبنان من خلال شراء أراضٍ في أطراف العاصمة دمشق".

وأشار إلى أن حزب الله والمليشيات الأخرى المدعومة من إيران والمكونة من مواطنين غير سوريين اشتروا أكثر من 875 قطعة أرض في ضواحي دمشق، فيما ابتاع حزب الله 315 شقة سكنية.

واستشهد التقرير بما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان، بقوله إن المليشيات المدعومة من إيران استولت على شقق وفيلات فاخرة في منطقة بلودان الواقعة شمال غرب دمشق التي تعد واحدة من أهم الأماكن السياحية في سوريا.

وحذر من أن "المسلحين يسعون لشراء ومصادرة ممتلكات مستقلة في منطقة الحدود السورية اللبنانية".

وتابع التقرير : "كما اشترت المليشيات الموالية لإيران، منذ بداية العام الجاري، أكثر من 370 قطعة أرض غير سورية حول منطقة الزبداني وما لا يقل عن 505 قطع في منطقة الطفيل الحدودية".

وسبق أن حذرت تقارير سابقة من محاولة طهران والمليشيات الشيعية تغيير التركيبة السكانية للمناطق الحدودية السورية، ما يهدد ديمغرافية هذا البلد.

وقال ناشطون سوريون، في تقرير سابق جرى نشره في مارس/آذار الماضي، إن إيران تشتري أراض وعقارات في دير الزور بالمناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.