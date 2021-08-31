لجنة قطرية مصرية تعقد اجتماعها بالقاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقدت لجنة المتابعة القطرية المصرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعها بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، ترأس الاجتماع من جانب مصر السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، ومن الجانب القطري السفير علي بن فهد الهاجري، المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية.



وأشار البيان إلى أنه جرى خلال الاجتماع استعراض الملفات المُدرجة على جدول أعمال اللجنة، فضلًا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.

وتأتي اجتماعات اللجنة تنفيذا لما تم التوافق عليه في قمة "العلا" التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير/ كانون الثاني الماضي.

والسبت الماضي، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، على هامش قمة جوار العراق المنعقدة في بغداد.

وتأتي التطورات الأخيرة، في أعقاب تسلم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأسبوع الماضي، نسخة من أوراق اعتماد السفير القطري المفوض فوق العادة، سالم مبارك آل شافي، مع بدء تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد إنهاء المقاطعة الخليجية المصرية لقطر.