شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنه مكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي يشيد بجهود الداخلية في سرعة إعادة الطفل المخطوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان العربى على الجهود التى بذلتها وزارة الداخلية بمختلف قطاعتها فى ضبط المتهمين بخطف طفل المحلة، فى أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة، مؤكدا أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تسمح بأى نوع من أنواع الفوضى.

وأضاف النائب علاء عابد، أنه بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكاتف جميع أجهزة الدولة "نعمت" مصر بالأمن والأمان، وعاد لها الأستقرار بعد فوضي كان مخطط لها من جماعات الداخل والخارج، وقد رأينا تحرك الأجهزة الأمنية.

وأضاف رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي، أن حرص ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة طفل المحلة المختطف، أكدت لنا مدي حرصه علي حياة المواطن المصري وأنه أب لكل المصريين.

وأشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات بكفاءة جهاز الشرطة المصري على مواجهة الخارجين على القانون، وأنهم قادرين على التصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد، مؤكدا أن الدولة المصريه لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري.

وقد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، فى العثور على الطفل "زياد أحمد البحيرى" والمختلف على أيدى ملثمين من داخل محل تجارى بطريق الدائرى "المحلة الكبرى_ المنصورة"، موثق الأيدي ومكمم داخل مخزن وسط الزراعات، وذلك عقب اختطافه بمدينة المحلة محافظة الغربية في وضح النهار من قبل عصابة اقتحمت محل والده وانتزعته من يد أمه، ورصدت كاميرات المراقبة ذلك وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط الجناة في أقل من 48 ساعة وكذلك الأسلحة والسيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة.