رئيس الحكومة العراقية يحث مواطني بلاده على المشاركة في الانتخابات البرلمانية

محمد الفلاح - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

حثّ رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، مواطني بلاده على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.



وقال الكاظمي خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة العراقية إن مشاركة العراقيين في الانتخابات المقبلة "أمر في غاية الأهمية، فانحسار المشاركة بالانتخابات السابقة، كان من الأسباب التي أدت لمشكلات عديدة"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف: "لم يتبقَ على إجراء الإنتخابات سوى أسابيع قليلة، وكل الأوضاع مهيئة لإجراء العملية الانتخابية المبكرة، ونتطلع إلى المشاركة الواسعة والفاعلية" .

وذكر الكاظمي أن "عودة التيار الصدري للمشاركة بالانتخابات، خطوة جيدة أضافت زخماً للانتخابات وأدعو كل المقاطعين للعودة والمشاركة في الانتخابات".

وقال: هدفنا قبل كل شيء مراعاة مصلحة العراق، وهذا لا يعني أن يكون على حساب أشقائنا وأصدقائنا من الدول العربية والإقليمية، بل على وفق المصالح المشتركة".

وأضاف الكاظمي أن" العراق يجب أن يعود بنحو يليق باسمه وتاريخه الكبير، الذي يمثل مهد الحضارات ، وحرصنا على أن يتحكم العراق بأمنه وسياسته واقتصاده بعيداً عن أي تدخل، فلا يمكن بأي حال من الأحوال حكم العراق من قبل دولة أخرى، كما لا يمكن عزل العراق عن محيطه الإقليمي والدولي، وهو ما نعمل عليه عبر توطيد علاقات التعاون المبنية على الاحترام المتبادل للسيادة".

وأوضح الكاظمي: " ليس غريباً أن يكون هنالك تنافس بين الفرقاء السياسيين، ولكن من الغريب والمعيب أن يمسّ هذا التنافس العراق وشعبه ، ولن نجامل على حساب الوطن مهما كان الثمن، ونخطو بالاتجاه الصحيح وبثبات نحو مكافحة الفساد، وحققنا تقدماً كبيراً في هذا الملف رغم التدخلات السياسية".

وأكد الكاظمي أن الحكومة العراقية تعمل على تأمين" مستقبل العراق بعيداً عن الاعتماد على اقتصاد غير مستدام، فالثروة النفطية لن تكون مسيطرة طوال العمر، وبدأت دول عديدة بالبحث عن طاقات بديلة ونظيفة".