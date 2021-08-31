شكرا لقرائتكم خبر عن 66 وفاة و6937 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء، تسجيل 66 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 20 ألفا و 830 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 6937 إصابة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و888 ألفا و 150 إصابة .

وأشار التقرير إلى شفاء 7148 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و 734 ألفا و.898

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 40 ألفا و190 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى ثلاثة ملايين و 433 ألفا و162 شخصا.