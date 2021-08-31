أبرز الأحداث منذ دخول مقاتلي طالبان إلى كابول

غادر آخر جندي أميركي أفغانستان ليل الإثنين الثلاثاء، مسطّراً بذلك إنهاء القوات الأميركية لوجودها العسكري في أفغانستان، بعد عشرين عاماً، وبعد أسبوعين من دخول حركة طالبان إلى كابول.

قبل دقيقة واحدة من إعلان دقات الساعة حلول منتصف الليل أمس الاثنين، استقل كريس دوناهو قائد الفرقة 82، آخر عسكري أميركي، الرحلة الأخيرة من أفغانستان. ورحلت بذلك آخر طائرة تحمل على متنها قوات أميركية ليلاً، مع إجلاء 123 ألف مدنى من أفغانستان.

اللحظات الأخيرة للجلاء العسكري الأميركي

وزّعت وزارة الدفاع الأميركية (البناتغون) صورة للجنرال كريس دوناهو وهو يتجه إلى الطائرة الرابضة على المدرج في مطار حامد كرزاي بكابول.

ولأنها لحظة "تاريخية"، قد تحتل صورة رحيل دوناهو موقعاً بجانب صورة أخرى لجنرال سوفيتي كان يقود رتلاً مدرعاً عبر جسر الصداقة إلى أوزبكستان، حين انسحب الجيش الأحمر انسحاباً نهائياً من أفغانستان في 1989.

وأظهر مقطع مصور وزّعته طالبان عن مقاتليها وهم يدخلون المطار بعد مغادرة آخر قوات أميركية البلاد قبل منتصف الليل بدقيقة، في نهاية خروج واشنطن وحلفائها من حلف شمال الأطلسي. وقال المتحدث باسم طالبان قاري يوسف: "غادر آخر جندي أميركي مطار كابول ونالت بلادنا الاستقلال التام".

كما دوت الطلقات النارية ابتهاجا في أنحاء العاصمة الأفغانية كابول مع سيطرة مقاتلي طالبان على المطار قبل فجر اليوم الثلاثاء، في أعقاب انسحاب القوات الأميركية الباقية، منهية بذلك حرباً دامت 20 عاماً خلّفت حركة متشددة أصبحت أقوى مما كانت عليه في 2001.

وأودت أطول حرب تشارك فيها الولايات المتحدة بحياة نحو 2500 جندي أميركي وما يقدّر بنحو 240 ألف أفغاني وبلغت تكلفتها حوالي تريليوني دولار.

وعلى الرغم من أنها نجحت في إسقاط حكم طالبان ومنع تحوّل أفغانستان إلى مقر يستخدمه تنظيم القاعدة لشن هجمات على الولايات المتحدة، فإنها انتهت بسيطرة الحركة المتشددة على مساحة من البلاد أكبر مما سيطرت عليه خلال فترة حكمها السابق الذي دام من عام 1996 إلى عام 2001.

واتسم حكم طالبان حينئذ بتطبيق مفهوم متشدد للشريعة الإسلامية، فيما يترقب العالم الآن لمعرفة ما إن كانت الحركة ستشكل حكومة أكثر اعتدالا وشمولية في الشهور المقبلة.

هذا، وفرّ الآلاف من الأفغان خشية انتقام طالبان، ونقلت الولايات المتحدة وحلفاؤها على مدى أسبوعين أكثر من 123 ألفاً من كابول في إجلاء جوي اتسم بالفوضى؛ لكن عشرات الآلاف ممن ساعدوا الدول الغربية خلال الحرب ظلوا في البلاد.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنّ حامية أميركية يقل عدد أفرادها عن 200، كانت تريد المغادرة لكنها عجزت عن اللحاق بآخر رحلة.

وقال الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأميركية في إفادة لوزارة الدفاع، إنّ روس ويلسون، أكبر دبلوماسي أميركي في أفغانستان، كان على متن آخر طائرة مغادرة.

قبل المغادرة، دمّرت القوات الأميركية أكثر من 70 طائرة وعشرات المدرعات وعطّلت الدفاعات الجوية التي أحبطت هجوماً صاروخياً حاول تنظيم داعش تنفيذه عشية مغادرة القوات.



الأحداث الرئيسية في أفغانستان منذ دخول مقاتلي طالبان

دافع الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان عن قراره الالتزام بالمهلة التي انقضت اليوم الثلاثاء لسحب القوات الأميركية، وقال إنّ العالم سيلزم طالبان بتنفيذ تعهدها بالسماح بالخروج الآمن لمن يريد مغادرة البلاد.

وأضاف "انتهى الآن وجودنا العسكري الذي استمر 20 عاما في أفغانستان"، وشكر الجيش الأميركي على تنفيذ عملية الإجلاء الخطيرة. ويعتزم الرئيس الأميركي توجيه كلمة للشعب الأميركي بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وسيكون على طالبان إنعاش اقتصاد دمرته الحرب دون أن تعوّل على المساعدات الخارجية التي تقدر بمليارات الدولارات والتي تدفقت على النخبة الحاكم السابقة وأدت لتفشي فساد ممنهج. ويواجه السكان خارج المدن ما يصفه مسؤولون في الأمم المتحدة بأنه وضع إنساني كارثي.

إلى ذلك، قال مسؤول من طالبان إنّ الحركة تريد من السكان اتباع نمط حياة إسلامي و"التخلّص من كافة المؤثرات الأجنبية." وقال: "ثقافتنا أصبحت مسممة. نرى التأثير الروسي والأميركي في كل مكان، حتى في الطعام الذي نأكله. يجب أن يعي الناس ذلك وأن يُجروا التغييرات اللازمة. هذا سيستغرق وقتا لكنه سيحدث".

ما هي أبرز الأحداث الرئيسية في أفغانستان منذ دخول مقاتلي طالبان؟