أبرز الأحداث منذ دخول مقاتلي طالبان إلى كابول

البنتاغون ينشر صورة "تاريخية" لآخر جندي أميركي يغادر أفغانستان
غادر آخر جندي أميركي أفغانستان ليل الإثنين الثلاثاء، مسطّراً بذلك إنهاء القوات الأميركية لوجودها العسكري في أفغانستان، بعد عشرين عاماً، وبعد أسبوعين من دخول حركة طالبان إلى كابول.
قبل دقيقة واحدة من إعلان دقات الساعة حلول منتصف الليل أمس الاثنين، استقل كريس دوناهو قائد الفرقة 82، آخر عسكري أميركي، الرحلة الأخيرة من أفغانستان. ورحلت بذلك آخر طائرة تحمل على متنها قوات أميركية ليلاً، مع إجلاء 123 ألف مدنى من أفغانستان.
اللحظات الأخيرة للجلاء العسكري الأميركي
وزّعت وزارة الدفاع الأميركية (البناتغون) صورة للجنرال كريس دوناهو وهو يتجه إلى الطائرة الرابضة على المدرج في مطار حامد كرزاي بكابول.
ولأنها لحظة "تاريخية"، قد تحتل صورة رحيل دوناهو موقعاً بجانب صورة أخرى لجنرال سوفيتي كان يقود رتلاً مدرعاً عبر جسر الصداقة إلى أوزبكستان، حين انسحب الجيش الأحمر انسحاباً نهائياً من أفغانستان في 1989.
وأظهر مقطع مصور وزّعته طالبان عن مقاتليها وهم يدخلون المطار بعد مغادرة آخر قوات أميركية البلاد قبل منتصف الليل بدقيقة، في نهاية خروج واشنطن وحلفائها من حلف شمال الأطلسي. وقال المتحدث باسم طالبان قاري يوسف: "غادر آخر جندي أميركي مطار كابول ونالت بلادنا الاستقلال التام".
كما دوت الطلقات النارية ابتهاجا في أنحاء العاصمة الأفغانية كابول مع سيطرة مقاتلي طالبان على المطار قبل فجر اليوم الثلاثاء، في أعقاب انسحاب القوات الأميركية الباقية، منهية بذلك حرباً دامت 20 عاماً خلّفت حركة متشددة أصبحت أقوى مما كانت عليه في 2001.
وأودت أطول حرب تشارك فيها الولايات المتحدة بحياة نحو 2500 جندي أميركي وما يقدّر بنحو 240 ألف أفغاني وبلغت تكلفتها حوالي تريليوني دولار.
وعلى الرغم من أنها نجحت في إسقاط حكم طالبان ومنع تحوّل أفغانستان إلى مقر يستخدمه تنظيم القاعدة لشن هجمات على الولايات المتحدة، فإنها انتهت بسيطرة الحركة المتشددة على مساحة من البلاد أكبر مما سيطرت عليه خلال فترة حكمها السابق الذي دام من عام 1996 إلى عام 2001.
واتسم حكم طالبان حينئذ بتطبيق مفهوم متشدد للشريعة الإسلامية، فيما يترقب العالم الآن لمعرفة ما إن كانت الحركة ستشكل حكومة أكثر اعتدالا وشمولية في الشهور المقبلة.
هذا، وفرّ الآلاف من الأفغان خشية انتقام طالبان، ونقلت الولايات المتحدة وحلفاؤها على مدى أسبوعين أكثر من 123 ألفاً من كابول في إجلاء جوي اتسم بالفوضى؛ لكن عشرات الآلاف ممن ساعدوا الدول الغربية خلال الحرب ظلوا في البلاد.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنّ حامية أميركية يقل عدد أفرادها عن 200، كانت تريد المغادرة لكنها عجزت عن اللحاق بآخر رحلة.
وقال الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأميركية في إفادة لوزارة الدفاع، إنّ روس ويلسون، أكبر دبلوماسي أميركي في أفغانستان، كان على متن آخر طائرة مغادرة.
قبل المغادرة، دمّرت القوات الأميركية أكثر من 70 طائرة وعشرات المدرعات وعطّلت الدفاعات الجوية التي أحبطت هجوماً صاروخياً حاول تنظيم داعش تنفيذه عشية مغادرة القوات.
الأحداث الرئيسية في أفغانستان منذ دخول مقاتلي طالبان
دافع الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان عن قراره الالتزام بالمهلة التي انقضت اليوم الثلاثاء لسحب القوات الأميركية، وقال إنّ العالم سيلزم طالبان بتنفيذ تعهدها بالسماح بالخروج الآمن لمن يريد مغادرة البلاد.
وأضاف "انتهى الآن وجودنا العسكري الذي استمر 20 عاما في أفغانستان"، وشكر الجيش الأميركي على تنفيذ عملية الإجلاء الخطيرة. ويعتزم الرئيس الأميركي توجيه كلمة للشعب الأميركي بعد ظهر اليوم الثلاثاء.
وسيكون على طالبان إنعاش اقتصاد دمرته الحرب دون أن تعوّل على المساعدات الخارجية التي تقدر بمليارات الدولارات والتي تدفقت على النخبة الحاكم السابقة وأدت لتفشي فساد ممنهج. ويواجه السكان خارج المدن ما يصفه مسؤولون في الأمم المتحدة بأنه وضع إنساني كارثي.
إلى ذلك، قال مسؤول من طالبان إنّ الحركة تريد من السكان اتباع نمط حياة إسلامي و"التخلّص من كافة المؤثرات الأجنبية." وقال: "ثقافتنا أصبحت مسممة. نرى التأثير الروسي والأميركي في كل مكان، حتى في الطعام الذي نأكله. يجب أن يعي الناس ذلك وأن يُجروا التغييرات اللازمة. هذا سيستغرق وقتا لكنه سيحدث".
ما هي أبرز الأحداث الرئيسية في أفغانستان منذ دخول مقاتلي طالبان؟
- في 15 آب/أغسطس دخلت حركة طالبان إلى كابول من دون أن تواجه مقاومة، بعد هجوم واسع خاطف بدأته في أيار/مايو مستفيدة من بدء انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي.
- اعترف الرئيس أشرف غني الذي كان قد غادر البلاد، في رسالة عبر فيسبوك بأن "طالبان انتصرت" وأوضح أنه فر من بلاده لتجنب "إراقة الدماء".
- في اليوم التالي، بدأ إجلاء دبلوماسيين وأجانب آخرين وأفغان بشكل عاجل. وتدفقت حشود هائلة على مطار كابول ما أدى إلى فوضى عارمة.
- بدأت طائرات عسكرية من كل أنحاء العالم جسراً جوياً لإجلاء آلاف الأشخاص بشكل عاجل قبل موعد الحادي والثلاثين من آب/أغسطس المقرر لاستكمال انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.
- بعد صمت طويل وفي مواجهة انتقادات حادة، دافع الرئيس الأميركي جو بايدن عن قرار سحب القوات الأميركية من افغانستان، مؤكدا أن مهمة واشنطن لم تكن يوما بناء دولة ديموقراطية بل "منع هجوم إرهابي يطال التراب الأميركي".
- اعتبرت موسكو أن المؤشرات الصادرة عن طالبان "إيجابية"، داعية إلى "حوار" بين "جميع القوى السياسية والإتنية والدينية" في البلاد. وأكدت الصين أنها تريد إقامة "علاقات ودية" مع طالبان.
- في 18 آب/أغسطس، أعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في إعلان وقعته 18 دولة أخرى، عن "قلق عميق" بشأن وضع المرأة.
- قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن طالبان "سيحكم عليها بالأفعال وليس بالأقوال".
- أكدت طالبان أنها لا تسعى إلى "الانتقام" من خصومها، وأعلنت عفواً عاماً عن جميع المسؤولين الحكوميين والعسكريين الأفغان. لكن وثيقة سرية للأمم المتحدة كشفت أن طالبان تقوم "بزيارات محددة الهدف من منزل إلى منزل" للأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية وحلف شمال الأطلس وعائلاتهم.
- في 21 آب/أغسطس، وصل الرجل الثاني في طلبان الملا برادر إلى كابول حيث اجتمعت قيادة الحركة من أجل "تشكيل حكومة شاملة" بحسب مسؤول كبير فيها. ودعت السفارة الأميركية في أفغانستان رعاياها إلى تجنّب التوجّه إلى مطار كابول بسبب "مخاطر أمنية محتملة".
- اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه "من المستحيل" إجلاء عشرات آلاف الأفغان وعائلاتهم بحلول 31 آب/أغسطس.
- في 22آب/أغسطس، أعلنت طالبان إطلاق هجوم واسع على وادي بانشير في شمال غرب كابول حيث تشكّلت مقاومة أبرز قادتها أحمد مسعود، نجل القائد أحمد شاه مسعود الذي اغتاله تنظيم القاعدة في 2001.
- بعيد ذلك، أعلنت الحركة تطويق بانشير لكنها قالت إنها تفضل التفاوض على القتال.
- حمّل مسؤول كبير في طالبان الولايات المتحدة مسؤولية الفوضى في مطار كابول. وقال محذرا إثر مقتل عدة أفغان في تدافع إن "هذا يجب أن يتوقف في أقرب وقت".
- في 23 آب/أغسطس، حذّرت طالبان من أن موعد الحادي والثلاثين من آب/أغسطس "خط أحمر" مع أن دولاً عدة قالت إنّ المدة المتبقية لا تكفي لإجلاء جميع الراغبين في الرحيل.
- في 24 آب/أغسطس، استبعد جو بايدن فكرة تمديد الوجود العسكري الأميركي في كابول إلى ما بعد 31 آب/أغسطس، مشيرا إلى "تهديد خطير ومتنام لهجوم" لتنظيم داعش في المطار.
- غداة ذلك، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن طالبان التزمت السماح للأميركيين والأفغان المعرضين للخطر بمغادرة البلاد بعد 31آب/أغسطس.
- - في 26 آب/أغسطس، أوقع هجوم انتحاري وسط حشود قرب مطار كابول أكثر من مئة قتيل بينهم 13 جندياً أميركياً وبريطانيين اثنين. تبنى تنظيم داعش ولاية خراسان، الهجوم.
- دانت الاعتداء طالبان ودول عدة بينها الولايات المتحدة وحلفاؤها وروسيا والصين. وقال الرئيس الأميركي في خطاب "لن نسامح. لن ننسى. سنطاردكم ونجعلكم تدفعون الثمن".
- في 27 آب/أغسطس، أعلنت إيطاليا والسويد وسويسرا والنروج انهاء رحلات الإجلاء الخاصة بها على غرار ألمانيا وهولندا وكندا وأستراليا.
- سمح الجسر الجوي الهائل بإجلاء حوالي 114400 شخص بينهم نحو 5500 مواطن أميركي منذ 14آب/ أغسطس، حسب الحكومة الأميركية.
- في 28 آب/أغسطس ورداً على الهجوم عل مطار كابول، قصفت الولايات المتحدة تنظيم داعش في أفغانستان ما أسفر عن مقتل هدفين "من الصف الأول".
- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "المناقشات" قد بدأت مع طالبان "لحماية وإجلاء النساء والرجال الأفغان" المهددين بعد 31 آب/أغسطس.
- وأطلق البابا فرنسيس نداء لمواصلة مساعدة الشعب الأفغاني معبرا عن أمله في "تعايش سلمي وأخوي" في البلاد.
- في نيويورك، تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو حركة طالبان إلى احترام "التزاماتها" من أجل خروج "آمن" لكل الذين يردون مغادرة أفغانستان، بدون المطالبة بمنطقة آمنة دعت فرنسا إلى إقامتها لمواصلة العمليات الإنسانية.
- شنت الولايات المتحدة ضربة "دفاعية" بطائرة مسيرة ضد سيارة محملة بالمتفجرات في كابول من أجل "قمع تهديد وشيك" من قبل تنظيم داعش في ولاية خراسان ضد المطار.
- في 30 آب/أغسطس أعلن تنظيم داعش في ولاية خراسان مسؤوليته عن إطلاق ستة صواريخ على مطار كابول.
- بعد ساعات، ليل 30 إلى 31 آب/أغسطس أقلعت آخر طائرة نقل عسكرية أميركية من المطار، منهية حوالى عشرين عاماً من الوجود الأميركي في أفغانستان.
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