برلماني يوجه دعوة للحكومة بشأن الفلاحين

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، ان "موسم البذار لمحصولي الحنطة والشعير بات قريبا جدا"، مبينا ان "الموسم الزراعي الماضي كان موسم جفاف، ما ادى الى عدم توفر البذور لدى اغلب الفلاحيين".

واضاف، ان "القطاع الزراعي يعتبر من قطاعات الموارد المهمة التي لا تنتهي ولها اهمية في دعم خزينة الدولة وصولا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة، بالتالي فان الحكومة العراقية مطالبة بدعم شريحة الفلاحين بشتى السبل خصوصا بذور الحنطة والشعير".



واكد الشمري، انه "نتيجة للضرر الذي اصاب الفلاحين بسبب الجفاف، فمن الضروري ان يتم دعمهم من قبل الحكومة من خلال تزويدهم بالبذور بألية الدفع بالاجل، لضمان تهيئة الارضية لانجاح الموسم الزراعي".